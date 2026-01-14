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Twipsy

Geheim, oder was?

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Geheim, oder was?

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Twipsy

Folge 5: Geheim, oder was?

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Raub im Cyberspace: Die E-mail Fresser klauen Mosey, dem trödeligen Boten, eine E-mail von Albert. In dieser E-mail an seine Klassenkameradin Rachel, in die er verliebt ist, erkundigt er sich nach den Hausaufgaben. Die E-mail gelangt in die Hände von Frau Tuschel und Miss Information, zwei Cyber-Wesen, die E-mails verfälschen und dann auf der ganzen Welt verbreiten. In der geklauten E-mail steht jetzt, dass der arme Albert total verknallt in Rachel ist. Das stimmt zwar, aber jetzt weiß es auch die ganze Schule. Nur Twipsy kann die Situation noch retten...

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