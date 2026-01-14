Twipsy
Folge 12: Träume sind Schäume
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frau Dr. Walker gerät versehentlich in die Cyberwelt. Dort begegnet sie dem depressiven Cyber-Boten Flit, der die Verbreitung von schlechten Nachrichten im Netz nicht mehr ertragen kann. Obwohl sie nicht recht glauben kann, was sie sieht, und völlig verwirrt ist, therapiert sie den traurigen Boten - mit Erfolg. Als Albert sie mit dem „Print-o-Scan“ wieder zurückholt, stößt sie sich den Kopf und vermutet ihre „Illusionen“ wären die Folge des Unfalls...
Weitere Folgen in Staffel 1
Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6