Twipsy
Folge 31: Herbie's Virus
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbie installiert einen Virus auf Alberts Computer. Dieser Virus bewirkt, dass Twipsy die Daten verliert, die er dringend weiter-transportieren muss. Aus Angst vor Bestrafung durch die Information Control, reist Twipsy zu Albert in die reale Welt. Sie versuchen ge-meinsam an einem Anti-Virus Programm zu arbeiten. Mit Erfolg: Twipsy findet die verschollenen Daten wieder und auf Albert wartet eine Überraschung.... .
