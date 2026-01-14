Twipsy
Folge 37: Vom Winde verweht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während Nick in der Cyberwelt mit den Cyber-Boten Tennis spielt, tobt in der realen Welt ein Sturm. Das Unwetter sorgt für einen Kurzschluss, der die Lichter im Cyberspace ausgehen lässt. Nick hat nun ein Problem: Wie soll er ohne Strom rechtzeitig zum Abendessen in die reale Welt zurückkehren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6