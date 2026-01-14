Ich will hier nicht weg!Jetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 52: Ich will hier nicht weg!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mrs. Barkhorn möchte das Haus verkaufen und wegziehen, sehr zum Leidwesen von Albert und zur Freude von Herbie. Albert und Twipsy versuchen, die potentiellen Käufer des Hauses davon zu über-zeugen, dass das Haus in einem sehr schlechten Zustand ist. Sie legen Mausefallen aus, sie verpesten die Luft mit schimmeligem Käse und lassen den Wasserhahn tropfen. Die potentiellen Käufer zeigen sich vorerst unbeeindruckt. Erst als durch ein Missgeschick ein Spiegel zerbricht, fürchten sie unheimliche Kräfte...
