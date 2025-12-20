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Umadum in Österreich

Umadum: Mostviertel

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 20.12.2025
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Folge 2: Umadum: Mostviertel

13 Min.Folge vom 20.12.2025

Schon mal eine Schmiede von innen gesehen? In dieser Ausgabe sind wir umadum im Mostviertel und schauen uns genau das an - und noch vieles mehr, was diese Region so besonders macht. Wir besuchen Leonie, die auf einem Bauernhof lebt und überall mithilft. Mit ihrer Oma spricht sie darüber, was sich am Hof im Laufe der Zeit verändert hat. Im Mendlingtal treffen wir Peter und die Flößer. Sie zeigen uns, wie früher riesige Holzstämme über den Fluss ins Tal gebracht wurden. Zum Schluss führt uns Emma in die alte Schmiede ihres Opas in Ybbsitz. Seit über 400 Jahren wird dort Eisen zum Glühen gebracht - und Emma hilft schon mit, seit sie ganz klein ist. Eine Folge voller Handwerk, Geschichte und glühendem Eisen. Bildquelle: ORF/Soleil Film

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