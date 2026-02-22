Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 22.02.2026
In dieser Folge sind wir umadum in der Wachau - einer Region in Niederösterreich. Die Schwestern Marianne und Elsa finden heraus, was den Herbst in ihrer Heimat so besonders macht: steile Weinberge, reife Trauben und viel Leben rund um die Ernte. Die beiden helfen bei der Traubenlese und pressen das süße Obst zu Traubensaft. Außerdem steht eine jahrhundertealte Tradition im Mittelpunkt: der Heurige. Max und Kathy sind Heurigenwirte. Marianne und Elsa helfen bei ihnen mit: Sie erfahren, was "Ausg'steckt is" bedeutet, sie kochen mit und bewirten die Gäste. Bildquelle: ORF/Soleil Film

