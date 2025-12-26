Umadum in Österreich
Folge 4: Umadum: Mariazell
Warum laufen Menschen stundenlang zu Fuß bis nach Mariazell? Das wollen wir heute herausfinden - und darum sind wir umadum in der Steiermark. Wir entdecken, was Pilgern bedeutet und warum so viele Menschen diesen Weg auf sich nehmen. Mit Tim und Lukas gehen wir ein Stück eines alten Wallfahrerwegs. Am Ziel angekommen, zünden Emily und Ben eine Kerze an und spüren, wie still und besonders dieser Ort sein kann. In der Lebzelterei erfahren Fini, Leo und Paulina, warum Lebkuchen zum Pilgern dazugehört - und sie backen ihren eigenen süßen Proviant. Eine Folge über Gehen, Glauben und ein süßes Gebäck - und viele kleine Dinge, die Mariazell besonders machen. Bildquelle: ORF/Soleil Film
