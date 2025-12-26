Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umadum in Österreich

Umadum: Mariazell

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 26.12.2025
Umadum: Mariazell

Umadum: MariazellJetzt kostenlos streamen

Umadum in Österreich

Folge 4: Umadum: Mariazell

12 Min.Folge vom 26.12.2025

Warum laufen Menschen stundenlang zu Fuß bis nach Mariazell? Das wollen wir heute herausfinden - und darum sind wir umadum in der Steiermark. Wir entdecken, was Pilgern bedeutet und warum so viele Menschen diesen Weg auf sich nehmen. Mit Tim und Lukas gehen wir ein Stück eines alten Wallfahrerwegs. Am Ziel angekommen, zünden Emily und Ben eine Kerze an und spüren, wie still und besonders dieser Ort sein kann. In der Lebzelterei erfahren Fini, Leo und Paulina, warum Lebkuchen zum Pilgern dazugehört - und sie backen ihren eigenen süßen Proviant. Eine Folge über Gehen, Glauben und ein süßes Gebäck - und viele kleine Dinge, die Mariazell besonders machen. Bildquelle: ORF/Soleil Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Umadum in Österreich
ORF Kids
Umadum in Österreich

Umadum in Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen