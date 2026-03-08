Umadum in Österreich
Folge 9: Umadum: Donau
Diesmal geht es entlang des längsten Flusses Österreichs: der Donau. Wir folgen ihr durch Oberösterreich und entdecken, was sie über Jahrhunderte für die Menschen bedeutete - und bis heute bedeutet. Wir treffen Mia, deren Familie seit Generationen Zillen baut: schmale Holzboote, mit denen früher Waren über die Donau transportiert wurden. Mia zeigt uns, wie eine Zille entsteht, wie man sie rudert, und nimmt uns mit auf eine Fahrt rund um die große Flussschleife bei der Schlögener Schlinge. In Linz entdecken die Schwestern Celina und Kiara Hochwassermarken an alten Hausmauern. Sie zeigen, wie hoch das Wasser der Donau hier schon einmal stand. Außerdem besuchen sie das historische Dampfschiff Schönbrunn - ein technisches Denkmal aus jener Zeit, als der Fluss die wichtigste Verkehrsader des Landes war. Bildquelle: ORF/Soleil Film/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick