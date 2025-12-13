Umadum in Österreich
Folge 1: Umadum: Burgenland
13 Min.Folge vom 13.12.2025
Wie klingt es eigentlich, wenn in einem Ort zwei Sprachen gesprochen werden? Das finden wir zusammen mit Lara heraus. Sie lebt in Parndorf, einer zweisprachigen Gemeinde, in der Deutsch und Kroatisch gesprochen wird. Gemeinsam mit ihr entdecken wir burgenlandkroatische Traditionen: Tanz, Tracht, Tamburizza. Und in der Küche erfährt Lara, wie man Žemljene frite, ein typisches Nachspeisenrezept, zubereitet. Lara merkt: Auch in ihrer Heimatgemeinde gibt es Traditionen zu entdecken, die sie bisher noch gar nicht so gut kannte. Bildquelle: ORF/Soleil Film/
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