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Umadum in Österreich

Umadum: Burgenland

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 13.12.2025
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Umadum in Österreich

Folge 1: Umadum: Burgenland

13 Min.Folge vom 13.12.2025

Wie klingt es eigentlich, wenn in einem Ort zwei Sprachen gesprochen werden? Das finden wir zusammen mit Lara heraus. Sie lebt in Parndorf, einer zweisprachigen Gemeinde, in der Deutsch und Kroatisch gesprochen wird. Gemeinsam mit ihr entdecken wir burgenlandkroatische Traditionen: Tanz, Tracht, Tamburizza. Und in der Küche erfährt Lara, wie man Žemljene frite, ein typisches Nachspeisenrezept, zubereitet. Lara merkt: Auch in ihrer Heimatgemeinde gibt es Traditionen zu entdecken, die sie bisher noch gar nicht so gut kannte. Bildquelle: ORF/Soleil Film/

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