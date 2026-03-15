Umadum in Österreich
Folge 10: Umadum: Waldviertel
Im Waldviertel gehören Erdäpfel und Mohn einfach dazu. Gemeinsam mit Luis, Samuel und Michael geht es aufs Feld zur "Erpfi-Ernte". Mit den Händen holen sie die Knollen aus der Erde und zeigen, was bei der Ernte wichtig ist. Danach besuchen wir Rosi am Mohnfeld. Wir erleben, wie die reifen Mohnkapseln geerntet werden und was passieren muss, damit die feinen Körner herausrieseln. Zum Schluss kommt alles zusammen: In einer Bäckerei, die seit über 100 Jahren besteht, formen Kilian, Lionel und Linea aus Erdäpfeln und Mohn typische Waldviertler Mohnzelte - und wir sehen, wie hier die ganze Familie mit anpackt. Erde an den Fingern, raschelnde Mohnkapseln und ofenwarme Mohnzelte - auf unserem Streifzug durchs Waldviertel geht es direkt vom Feld auf den Teller. Bildquelle: ORF/Soleil Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick