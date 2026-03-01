Umadum in Österreich
Folge 8: Umadum: Tirol
12 Min.Folge vom 01.03.2026
Valentina verbringt den Sommer auf einer Alm in Tirol. Sie zeigt uns ihr Leben in den Bergen: die Tiere, die Natur und den Alltag hoch oben auf der Alm. Im Herbst begleiten wir Valentina an einem besonderen Tag - dem Almabtrieb. Gemeinsam mit den Kühen geht es zurück ins Tal. Valentina nimmt uns auf diesem Weg mit und erklärt, was beim Almabtrieb passiert. Unten im Dorf wird gefeiert: Der Almabtrieb ist in vielen Orten ein wichtiges Fest und gehört auch für Valentina einfach dazu. Bildquelle: ORF/Soleil Film/
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