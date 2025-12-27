Umadum in Österreich
Folge 5: Umadum: Salzburg
13 Min.Folge vom 27.12.2025
Dieses Mal sind wir umadum in Salzburg - und alles dreht sich um Musik, Tanz und Tradition. In Sankt Johann im Pongau besuchen wir den Trachtenverein. Dort zeigen uns Philipp und Philipp, wie ein Schuhplattler funktioniert und warum dieser Tanz so viel Spaß macht. Auf der Schwarzenbergalm treffen wir Quirin und seine Brüder. Die drei zeigen uns, wie Jodeln geht. Außerdem erfahren wir bei den Kindern des Salzburger Hirtenadvents, was Paschen mit Musik zu tun hat - und wie diese Klatschart funktioniert. Eine Folge voller Klänge, Schritte und Traditionen, die man am besten selbst ausprobiert. Bildquelle: ORF/Soleil Film
Umadum in Österreich
Altersfreigabe:
0