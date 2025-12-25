Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Umadum in Österreich

Umadum: Bregenzer Wald

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 25.12.2025
Umadum: Bregenzer Wald

Umadum: Bregenzer WaldJetzt kostenlos streamen

Umadum in Österreich

Folge 3: Umadum: Bregenzer Wald

12 Min.Folge vom 25.12.2025

Was heißt eigentlich Hus, Su oder Oachale? Das erklären uns Jonathan und Heidi, denn sie wohnen im Bregenzerwald und sprechen den Dialekt ihrer Region. Der Bregenzerwald liegt im Bundesland Vorarlberg, ganz im Westen Österreichs - und hier sind wir heute umadum. Mit dabei ist auch ihr Onkel, der Musiker Philipp Lingg. Zusammen musizieren sie, zeigen uns ihre Lieblingsplätze und besuchen die geheimnisvolle Villa Maund, in der früher einmal ein Schatz versteckt gewesen sein soll. Außerdem schauen wir in einer Sennerei vorbei und sehen, wie echter Bregenzerwälder Käse entsteht. Und wir merken: Im Bregenzerwald gibt es nicht nur viel zu entdecken - sondern auch richtig guten Käse. Bildquelle: ORF/Soleil Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Umadum in Österreich
ORF Kids
Umadum in Österreich

Umadum in Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen