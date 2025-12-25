Umadum in Österreich
Folge 3: Umadum: Bregenzer Wald
Was heißt eigentlich Hus, Su oder Oachale? Das erklären uns Jonathan und Heidi, denn sie wohnen im Bregenzerwald und sprechen den Dialekt ihrer Region. Der Bregenzerwald liegt im Bundesland Vorarlberg, ganz im Westen Österreichs - und hier sind wir heute umadum. Mit dabei ist auch ihr Onkel, der Musiker Philipp Lingg. Zusammen musizieren sie, zeigen uns ihre Lieblingsplätze und besuchen die geheimnisvolle Villa Maund, in der früher einmal ein Schatz versteckt gewesen sein soll. Außerdem schauen wir in einer Sennerei vorbei und sehen, wie echter Bregenzerwälder Käse entsteht. Und wir merken: Im Bregenzerwald gibt es nicht nur viel zu entdecken - sondern auch richtig guten Käse. Bildquelle: ORF/Soleil Film
