Universum: Der Flug des SeeadlersJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 15.03.2026: Universum: Der Flug des Seeadlers
44 Min.Folge vom 15.03.2026
Victors Leben beginnt wie das eines jeden Seeadler-Kükens: Durch die Eischale nimmt er seine Eltern wahr. Als die Nährstoffe knapp werden, kämpft er sich erschöpft heraus – das Leben beginnt mit Anstrengung. Ursprünglich in Europa weit verbreitet, wurde der Seeadler durch Verfolgung, Pestizide und Lebensraumzerstörung fast ausgerottet und ist heute einer der scheuesten Greifvögel Mitteleuropas. Diese Doku erzählt die Geschichte von Victor. Bildquelle: ORF/Istvan Nadaskay Filmproduktion/Elisabeth Korinek-Schönthal
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