Unsere kleine Farm

Am Ende des Regenbogens

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10
Folge 10: Am Ende des Regenbogens

47 Min.

Laura Ingalls und ihr kleiner Freund Jonah sind wie immer am Fluss, um zu fischen - und entdecken Gold! Von nun an treffen sich die beiden jeden Nachmittag, um Gold zu waschen. Sie sagen niemandem etwas, denn sie wollen ihre Eltern mit ihrem Reichtum erst überraschen, wenn sie genug beisammen haben. Vor den neugierigen Oleson-Kindern Nellie und Willie müssen sie ihre tägliche Ausbeute gut verstecken. Bald kreisen Lauras Gedanken Tag und Nacht nur noch um ihren glitzernden Schatz.

