SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9
47 Min.

Der neue Bankdirektor ist in Walnut Grove eingetroffen. Obwohl Mr. Ebenezer Sprague von allen freundlich empfangen wird, reagiert dieser voller Misstrauen und Arroganz. Charles' Aussichten auf einen Bankkredit sehen mehr als trübe aus. Eines Tages freundet sich die kleine Laura beim Fischen mit Sprague an, ohne zu wissen, wen sie vor sich hat. Doch dann erfährt sie, was für ein Geizhals und hartherziger Mensch ihr neuer Freund ist. Laura stellt Ebenezer zur Rede ...

