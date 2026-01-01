Unsere kleine Farm
Folge 19: Ein Geschenk für Mutter
47 Min.
Caroline Ingalls wünscht sich schon lange ein schönes chinesisches Porzellangeschirr. Charles, der seine Frau mit dem teuren Geschenk überraschen will, renoviert heimlich das Haus Elizabeth Thurmonds. Mrs. Thurmond ist Witwe - und äußerst attraktiv. Und so verbreiten sich bald die wildesten Gerüchte. Als Charles schließlich mit den Renovierungsarbeiten fertig ist, kauft er das Geschirr und macht sich auf den Heimweg. Zu Hause erwartet ihn dann die größte Ehekrise seines Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH