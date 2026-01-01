Unsere kleine Farm
Folge 12: Das Jagdgewehr
47 Min.
Endlich haben die drei verwaisten Kinder von Julia Sanderson bei Familie Edwards ein neues Zuhause gefunden. Zum Leidwesen seines Adoptivvaters ist der Älteste ein Bücherwurm. Doch das soll sich ändern. Statt Büchern bekommt John zu seinem Geburtstag ein teures Gewehr und die Einladung zu einem Jagdausflug. John ist entsetzt über das Geschenk, möchte aber seinen Vater nicht kränken. Um seine Meinung darzulegen, schreibt John einen Brief - aber Edwards kann nicht lesen ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH