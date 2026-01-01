Unsere kleine Farm
Folge 16: Abenteuerliche Fahrt
47 Min.
Charles und Edwards machen mit den Kindern einen Ausflug. Doch schon auf dem Bahnhof von Walnut Grove machen sich die Kids von den Erwachsenen los. Sie erkunden den Bahnhof und besteigen den Bremswagen des wartenden Zuges. Carl spielt an den Hebeln herum und koppelt versehentlich den Bremswagen vom Zug ab. Als die Kinder bemerken, dass sich der Bremswagen selbstständig gemacht hat, ist es zum Abspringen zu spät ...
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH