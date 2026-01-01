Unsere kleine Farm
Folge 3: Das verwunschene Haus
47 Min.
Arnos Pike ist vielen Bewohnern von Walnut Grove nicht ganz geheuer. Der Sonderling wird für einen äußerst gefährlichen Mann gehalten. Arnos Pike lebt in einem geheimnisvollen Haus. Und obwohl ihr Vater es verboten hat, will Laura Ingalls den anderen Kindern beweisen, dass sie vor nichts und niemandem Angst hat. Schon gar nicht vor Pike und seiner merkwürdigen Heimstatt. Laura betritt das Haus - und entdeckt, was es wirklich mit dem geheimnisvollen Fremden auf sich hat ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH