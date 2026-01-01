Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3
Folge 3: Das verwunschene Haus

47 Min.

Arnos Pike ist vielen Bewohnern von Walnut Grove nicht ganz geheuer. Der Sonderling wird für einen äußerst gefährlichen Mann gehalten. Arnos Pike lebt in einem geheimnisvollen Haus. Und obwohl ihr Vater es verboten hat, will Laura Ingalls den anderen Kindern beweisen, dass sie vor nichts und niemandem Angst hat. Schon gar nicht vor Pike und seiner merkwürdigen Heimstatt. Laura betritt das Haus - und entdeckt, was es wirklich mit dem geheimnisvollen Fremden auf sich hat ...

