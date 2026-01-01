Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine neue Familie

Staffel 2Folge 8vom 26.01.2026
Folge 8: Eine neue Familie

47 Min.Folge vom 26.01.2026

Seit dem Tod ihrer Mutter wohnen die Kinder Carl, Alicia und Jason vorübergehend bei Mr. Edwards und Grace Snider. Für die Geschwister werden Pflegeeltern gesucht. Bei dreien ist das nicht einfach. Schweren Herzens muss sich Charles entscheiden, die Geschwister bei verschiedenen Familien unterzubringen. Alle scheinen sich schon damit abgefunden zu haben, dass die Kinder getrennt werden, da rettet Mr. Edwards die Situation ...

SAT.1 GOLD
