Unsere kleine Farm
Folge 8: Eine neue Familie
47 Min.Folge vom 26.01.2026
Seit dem Tod ihrer Mutter wohnen die Kinder Carl, Alicia und Jason vorübergehend bei Mr. Edwards und Grace Snider. Für die Geschwister werden Pflegeeltern gesucht. Bei dreien ist das nicht einfach. Schweren Herzens muss sich Charles entscheiden, die Geschwister bei verschiedenen Familien unterzubringen. Alle scheinen sich schon damit abgefunden zu haben, dass die Kinder getrennt werden, da rettet Mr. Edwards die Situation ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH