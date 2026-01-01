Unsere kleine Farm
Folge 4: Walnut Grove gegen Sleepy Eye
47 Min.
Wieder einmal ist es so weit: Der alljährliche gesellschaftliche Höhepunkt, das wichtige Baseballmatch zwischen den Mannschaften von Walnut Grove und Sleepy Eye, steht bevor. Nach den letzten Niederlagen in Serie wollen die Männer von Walnut Grove endlich auch einmal gewinnen. Schließlich geht es nicht nur um die Ehre, es werden auch Wetten abgeschlossen. Hartes Training und ein glücklicher Zufall schüren die hohen Erwartungen der Bürger von Walnut Grove zusätzlich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH