SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 6
Folge 6: Der Frühlingstanz

47 Min.

Hektische Zeiten für Laura Ingalls und Grace Snider: Die Nacht des alljährlichen Frühlingstanzes naht, und die beiden haben noch keine Begleiter gefunden. Ihr Plan: Sie wollen ihre Traumpartner so eifersüchtig machen, dass diesen gar keine andere Wahl mehr bleibt, als sie einzuladen. Doch leider geht der Plan nicht auf. Lauras Schwarm Henry Henderson und Graces Traum Mr. Edwards reagieren ganz anders - sie kündigen den Mädchen die Freundschaft. Nun ist guter Rat teuer ...

