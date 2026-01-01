Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Zurück nach Wisconsin?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22
Zurück nach Wisconsin?

Zurück nach Wisconsin?Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 22: Zurück nach Wisconsin?

47 Min.

Ein Tornado richtet schwere Schäden an: Das Wohnhaus der Ingalls wird beschädigt, einige Tiere werden getötet und die gesamte Ernte wird vom Sturm vernichtet. Charles, der das Unwetter als Gottesurteil begreift, beschließt, die Farm zu verkaufen. Er will nach Wisconsin zurückgehen, wo die Familie früher gelebt hat. Die kleine Laura setzt alles daran, ihrem Vater diesen Plan auszureden - vergeblich. Doch dann treten die Käufer der Farm vom Kauf zurück. Noch ein Gottesurteil?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen