Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Das Volksfest

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11
Das Volksfest

Das VolksfestJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 11: Das Volksfest

47 Min.

In der Stadt wird ein Volksfest veranstaltet. Natürlich wollen sich auch die Ingalls ein wenig zerstreuen. Mary wird von ihrem Schwarm Patrick zu einer Ballonfahrt eingeladen. Als Patrick das Geld gestohlen wird, lädt an seiner Stelle sein Boss Mary zu der Fahrt ein. Darüber ist Patrick dermaßen wütend, dass er die Halteseile des Ballons durchschneidet. Er ahnt nicht, dass die kleine Carrie in dem Korb des Ballons liegt - und nun davonfliegt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen