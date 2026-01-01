Unsere kleine Farm
Folge 11: Das Volksfest
47 Min.
In der Stadt wird ein Volksfest veranstaltet. Natürlich wollen sich auch die Ingalls ein wenig zerstreuen. Mary wird von ihrem Schwarm Patrick zu einer Ballonfahrt eingeladen. Als Patrick das Geld gestohlen wird, lädt an seiner Stelle sein Boss Mary zu der Fahrt ein. Darüber ist Patrick dermaßen wütend, dass er die Halteseile des Ballons durchschneidet. Er ahnt nicht, dass die kleine Carrie in dem Korb des Ballons liegt - und nun davonfliegt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH