Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die Kopfgeldjäger

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8
Die Kopfgeldjäger

Die KopfgeldjägerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 8: Die Kopfgeldjäger

47 Min.Ab 12

Mary Ingalls hat einen kleinen Job: Die beiden sehr zurückgezogen lebenden Geschäftsleute Dankworth und Hobbs, die sich in Walnut Grove aufhalten, engagieren sie als "Mädchen für alles". Niemand ahnt, dass ihre Zurückhaltung einen guten Grund hat: Die beiden sind nämlich die berüchtigten Banditen Jesse und Frank James, denen die Kopfgeldjäger auf den Fersen sind. Und als diese im Städtchen auftauchen, wird es gefährlich - die Banditen nehmen Mary als Geisel ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen