Unsere kleine Farm
Folge 15: Mary geht ihren Weg
47 Min.
Mary Ingalls tritt ihre erste Stelle als Lehrerin in einer abgelegenen Gemeinde mit Begeisterung an. Aber bald überschatten Schwierigkeiten ihren Enthusiasmus: Miss Peel, die alles und jeden beherrschende Anführerin der Gemeinde, macht Mary das Leben zur Hölle. Schlimm wird die Situation, als sich der Teenager Joshua Bond in seine hübsche neue Lehrerin verliebt - und zudringlich wird. Nun erhebt Miss Peel einen hanebüchenen Vorwurf: Mary soll vom Teufel selbst besessen sein ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH