Unsere kleine Farm
Folge 6: Der Dieb von Walnut Grove
47 Min.
Wiederholt wird Laura das Pausenbrot gemopst. Da das so nicht weitergehen kann, gründen Laura, Andy, Nellie und Willie ein Detektivbüro. Bald machen sie eine verdächtige Person ausfindig: Dabei handelt es sich aber nicht um den geheimnisvollen Dieb, sondern um Mrs. Oleson, die ihnen nachspioniert. Schließlich haben die Hobby-Detektive eine Idee: Mit einem Eimer wasserresistenter Farbe wollen sie den Dieb kennzeichnen. Doch leider bekommt ein anderer die Farbe ab ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH