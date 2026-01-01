Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die Erbschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18
Die Erbschaft

Unsere kleine Farm

Folge 18: Die Erbschaft

44 Min.

Die Ingalls erhalten eine gute Nachricht: Sie sind die Alleinerben des Vermögens ihres kürzlich verstorbenen Onkels. Überglücklich feiert die Familie das Ende ihrer finanziellen Misere und kauft bei den Olesons auf Kredit den Laden leer. Und als Charles der Schule einen neuen Satz Bücher und der Kirche eine neue Orgel spendet, wird er zum beliebtesten Mann der Stadt. Dann kommt der Tag der Testamentsvollstreckung ...

