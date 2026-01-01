Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das schönste Geschenk

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20
Folge 20: Das schönste Geschenk

42 Min.

Da Caroline seit geraumer Zeit an Schwindelanfällen leidet, besteht der besorgte Charles auf einen Besuch bei Dr. Baker. Und dessen Diagnose entfesselt wahre Freudenstürme beim Rest der Familie: Caroline ist schwanger. Wird es nun endlich ein Junge? Charles versichert Caroline, dass es ihm absolut egal sei. Doch Caroline hat bemerkt, dass er zu einem Nachbarjungen bereits eine Vater-Sohn-Beziehung unterhält. Und dann kommt es, wie es kommen muss: Es ist wieder ein Mädchen.

SAT.1 GOLD
