Unsere kleine Farm
Folge 3: Der Badeunfall
47 Min.Ab 12
Laura überredet Eloise Taylor, ihrer Tochter Ellen zu erlauben, im Bach zu schwimmen. Als Ellen im Bach ertrinkt, reagiert Eloise verzweifelt: Sie macht Laura für den Verlust ihrer einzigen Tochter verantwortlich. Um sich für den Verlust zu entschädigen, hält die Frau Laura in ihrem Haus gefangen. Charles Ingalls und die Nachbarn suchen in ganz anderer Richtung: Sie konzentrieren sich bei der Suche nach Laura auf Busby, einen geistig zurückgebliebenen Nachbarn der Taylors ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH