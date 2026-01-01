Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17
70 Min.Ab 6

Laura Ingalls findet im Fluss eine Flaschenpost. Ein unbekannter Briefeschreiber bittet sie um ihre Freundschaft. Eine zweite Flasche enthält das Bild eines Säuglings. Laura überredet ihren Vater zu einer Suchexpedition flussaufwärts - und wird für ihre Hartnäckigkeit belohnt: Die beiden finden einen verlassenen Säugling, dem sie das Leben retten. Doch damit ist es noch nicht vorbei: Die glückliche Laura übernimmt gern die Mutterrolle - zumindest vorübergehend ...

