Unsere kleine Farm
Folge 7: Arzt oder Farmer?
47 Min.Ab 6
Der Farmer Novack stürzt schwer. Danach weigert er sich, sich von Dr. Baker untersuchen zu lassen - und stirbt an inneren Blutungen. Für Dr. Baker Anlass zu einer Krise: Er zweifelt an seinen Fähigkeiten und will seinen Beruf aufgeben. Er überlässt seine Praxis Dr. Asa T. Logan, einem Arzt von der Ostküste. Doch Logan geht lieber auf die Jagd, als seine Patienten zu besuchen. Als bei der schwangeren Witwe Beth Novack die Wehen einsetzen, ist ein Arzt dringend nötig ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH