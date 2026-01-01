Unsere kleine Farm
Folge 1: Schulanfang (1)
44 Min.Ab 6
Während am ersten Schultag alle auf die neue Lehrerin Miss Wilder neugierig sind, hat sich Laura auf den ersten Blick in Almanzo verliebt, den jüngeren Bruder der Lehrerin. Mit weiblichen Tricks versucht sie, seine Aufmerksamkeit zu erregen - vergeblich. Für Almanzo ist Laura ein kleines Mädchen. Lauras Alarmglocken schrillen, als Nellie Oleson Almanzo in ihr neues Lokal zum Essen einlädt. Laura versucht, den beiden das Rendezvous mit einer Dose Cayennepfeffer zu "versalzen".
Weitere Folgen in Staffel 6
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
