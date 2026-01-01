Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Feuersbrunst (1)

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 18
Feuersbrunst (1)

Unsere kleine Farm

Folge 18: Feuersbrunst (1)

45 Min.Ab 6

In der Blindenschule findet nach der Fertigstellung eines Anbaus ein fröhliches Gartenfest statt. Unbemerkt von den Erwachsenen haben sich Albert und Clay in den Keller zurückgezogen. Die Jungs wollen heimlich ein Pfeifchen rauchen. Als Hester Sue nach ihnen ruft, wirft Albert die Pfeife kurzerhand in eine Kiste. Und dann geschieht das Schreckliche: In der Schule bricht nachts Feuer aus. Für Alice und Marys Baby kommt jede Hilfe zu spät ...

