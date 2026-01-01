Unsere kleine Farm
Folge 11: Der Großvater
45 Min.Ab 6
Carolines Eltern wollen zur Geburt des Urenkels anreisen. Carolines Freude währt nur kurz, denn ihre Mutter stirbt auf der Reise nach Walnut Grove. Traurig zieht sich Mr. Holbrook, der Großvater, ins Haus zurück; nichts kann ihn aufheitern. Endlich schließt er sich dem Familienleben wieder an. Er erzählt wunderbare Geschichten und beginnt sogar, seine Memoiren aufzuschreiben. Er bietet sein Manuskript einem Verlag an - und erhält tatsächlich eine positive Antwort.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH