Schulanfang (2)

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 2
Folge 2: Schulanfang (2)

44 Min. Ab 6

Laura will nicht mehr wie ein kleines Mädchen behandelt werden - schon gar nicht von ihrem Schwarm Almanzo. Nur noch eine Prüfung trennt sie davon, unterrichten zu dürfen. Sie verlässt sich auf den Rat der intriganten Nellie und fällt prompt durch. Wütend verpasst sie Nellie eine Abreibung. Als die beiden Mädchen in einen Sumpf fallen, kommt Almanzo hinzu. Er nimmt Laura mit nach Hause - und die ist überglücklich. Da stürmt Charles zur Tür herein und schlägt Almanzo nieder.

