Unsere kleine Farm

Alberts Indianertraum

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 7
Folge 7: Alberts Indianertraum

47 Min.Ab 6

Halloween in Walnut Grove: Nellie Oleson gibt aus diesem Anlass eine Party, und dazu ist auch Albert eingeladen. Als dieser sich vorher noch ein Weilchen aufs Ohr legt, träumt er einen sonderbaren Traum: Er und seine Schwester Laura werden von Häuptling Kilowatt und dessen furchterregenden Kriegern überrumpelt. Die Indianer halten ihn für den Sohn eines berühmten Häuptlings und erwarten von ihm, dass er sie bei einem Angriff auf die US-Armee unter Kommandant Kaiser unterstützt.

SAT.1 GOLD
