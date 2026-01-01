Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Falsch verbunden

SAT.1 GOLD
Staffel 6
Folge 12
Falsch verbunden

Falsch verbundenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 12: Falsch verbunden

45 Min.
Ab 6

Jonathan, der beim Handel mit Aktien viel Geld verdient hat, überrascht seine Frau Alice mit einem Telefon. Als erstes ruft Alice bei ihrer Mutter an, die jedoch eine ganz schlechte Nachricht für ihre Tochter hat: Alices erster Mann Harold wurde aus dem Gefängnis entlassen - und hat nach ihr gefragt. Alice hat ihrem jetzigen Mann Jonathan nie etwas von der Ehe mit Harold erzählt. Mrs. Oleson bekommt als Telefonvermittlerin das Gespräch mit - und im Nu ist die Neuigkeit herum.

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

