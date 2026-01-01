Unsere kleine Farm
Folge 5: Annabelle
47 Min.Ab 6
Als ein Zirkus in der Stadt gastiert, gibt es für Laura erneut einen Grund zur Verzweiflung: Ihr Schwarm Almanzo lädt nicht sie, sondern die arrogante Christie zu einem Zirkusbesuch ein. Doch der Zirkusbesitzer London gibt Laura unverhofft eine Chance, es Christie einmal so richtig zu zeigen. Inzwischen versucht Nels Oleson verzweifelt, die Tatsache zu verheimlichen, dass die Zirkusattraktion "Annabelle, die fette Frau" seine Schwester ist. Klar, dass Annabelle dies kränkt.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH