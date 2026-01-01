Unsere kleine Farm
Folge 15: Das verdorbene Klassentreffen
47 Min.Ab 6
Charles und Caroline fahren nach Milwaukee zum Klassentreffen ihres Highschool-Jahrgangs. Das Fest wird durch Dillon Hyde etwas getrübt, der in der Zwischenzeit sehr erfolgreich, schwerreich - und ein Angeber geworden ist. Charles und Caroline fühlen sich wie zwei arme Verwandte zu Besuch. Hinzu kommt noch, dass sich Hyde immer noch stark zu Caroline hingezogen fühlt. Charles bemüht sich, seine Eifersucht und seinen Ärger zu zügeln - vergeblich ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH