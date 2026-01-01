Unsere kleine Farm
Folge 19: Feuersbrunst (2)
44 Min.Ab 6
Mary ist vollkommen am Boden zerstört, seit sie bei dem Brand in der Blindenschule ihr Baby verloren hat. Albert, der glaubt, das Feuer durch seine achtlos weggeworfene Pfeife verursacht zu haben, wird von seinem schlechten Gewissen geplagt. Charles, der nicht ahnt, was Albert bedrückt, nimmt den Jungen mit in die Stadt, um ihm ein Gewehr zu kaufen. Inzwischen hat Clay Charles alles gestanden. Aber als er daraufhin mit Albert darüber sprechen will, ist dieser verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH