Unsere kleine Farm
Folge 21: Mr. Olesons zweiter Frühling
45 Min.Ab 6
Mr. Oleson hat von seiner tyrannischen Familie genug: Er beschließt, eine zeitlang als Händler über die Dörfer zu ziehen. Das Geschäft läuft gut. Dass er sich gut fühlt, verdankt er seiner Pensionswirtin Molly, mit der er sich ausgezeichnet versteht. Oleson wird sogar eifersüchtig, als Molly eines Abends einen Mann empfängt. Er ahnt nicht, dass Molly ihren Vater Dan eingeladen hat, weil sie hofft, dass ihr Gast um ihre Hand anhält. Der Augenblick des Geständnisses ist gekommen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH