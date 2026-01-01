Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Mr. Olesons zweiter Frühling

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 21
Mr. Olesons zweiter Frühling

Mr. Olesons zweiter FrühlingJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 21: Mr. Olesons zweiter Frühling

45 Min.Ab 6

Mr. Oleson hat von seiner tyrannischen Familie genug: Er beschließt, eine zeitlang als Händler über die Dörfer zu ziehen. Das Geschäft läuft gut. Dass er sich gut fühlt, verdankt er seiner Pensionswirtin Molly, mit der er sich ausgezeichnet versteht. Oleson wird sogar eifersüchtig, als Molly eines Abends einen Mann empfängt. Er ahnt nicht, dass Molly ihren Vater Dan eingeladen hat, weil sie hofft, dass ihr Gast um ihre Hand anhält. Der Augenblick des Geständnisses ist gekommen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen