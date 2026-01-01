Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Licht des Himmels (1)

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 10
Folge 10: Das Licht des Himmels (1)

44 Min.Ab 6

Adam stößt im Lager gegen eine Kiste Nitroglyzerin, wodurch es zu einer Explosion kommt. Als Adam zu sich kommt, ist ein Wunder geschehen: Durch die Explosion hat er seine Sehkraft wieder gewonnen. Von nun an kann sich Adam nicht mehr auf seine Arbeit in der Blindenschule konzentrieren. Bei einer Gerichtsverhandlung lernt er den brillanten Verteidiger Mr. Davies kennen. Adam entdeckt sein Faible für die Juristerei und beschließt, die Aufnahmeprüfung zum Jurastudium zu machen ...

SAT.1 GOLD
