Unsere kleine Farm

Laura und Almanzo (2)

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 2
Folge 2: Laura und Almanzo (2)

45 Min.Ab 6

Almanzos neu erworbenes Land ist völlig verdorrt, weil der ehemalige Besitzer den Fluss abgedämmt hat. Almanzo ist gezwungen, das Land für einen Pappenstiel zu verkaufen. Der Traum vom eigenen Heim ist ausgeträumt, und deshalb wird auch die Hochzeit mit Laura verschoben. In der Zwischenzeit will Laura im Nachbarort als Lehrerin arbeiten, um Geld zu verdienen. Doch Almanzo, der sich in seinem Stolz verletzt sieht, ist strikt dagegen ...

