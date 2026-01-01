Unsere kleine Farm
Folge 6: Die blinde Malerin
47 Min.Ab 6
Helen Crane hatte ihre blinde Tochter Annie verlassen, als diese noch ein Kind war. Trotz ihrer Behinderung ist Annie eine erfolgreiche Malerin geworden. Als nun einige Zeitungen über diesen Erfolg berichten, wendet sich Helen ihrer Tochter wieder zu. Aber Annie will nichts mehr von ihrer Mutter wissen. Caroline Ingalls bemerkt, wie sich allmählich in den einstmals fröhlichen und bunten Werken der Künstlerin Anzeichen von Ärger, ja Hass artikulieren. Sie will Annie helfen ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH