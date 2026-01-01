Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Die blinde Malerin

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6
Die blinde Malerin

Die blinde MalerinJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 6: Die blinde Malerin

47 Min.Ab 6

Helen Crane hatte ihre blinde Tochter Annie verlassen, als diese noch ein Kind war. Trotz ihrer Behinderung ist Annie eine erfolgreiche Malerin geworden. Als nun einige Zeitungen über diesen Erfolg berichten, wendet sich Helen ihrer Tochter wieder zu. Aber Annie will nichts mehr von ihrer Mutter wissen. Caroline Ingalls bemerkt, wie sich allmählich in den einstmals fröhlichen und bunten Werken der Künstlerin Anzeichen von Ärger, ja Hass artikulieren. Sie will Annie helfen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen