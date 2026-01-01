Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Aufstand der Frauen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 12
Aufstand der Frauen

Aufstand der FrauenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 12: Aufstand der Frauen

47 Min.Ab 6

In Walnut Grove taucht eine Frauenrechtlerin auf, die die Männer auffordert, einen Antrag zu unterschreiben. Ein Gesetz soll geändert werden, der besagt, dass alles Eigentum der Frau bei ihrer Heirat in den Besitz des Mannes übergeht. Als sich die Männer weigern, diese Forderung zu unterstützen, kommt es zum Geschlechterkampf. Schließlich greifen die Frauen zu einem wirkungsvollen Mittel: Sie beschließen, ihre Männer zu verlassen - so lange, bis sie unterschreiben ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen