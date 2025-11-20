Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Sylvia (2)

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 18
Sylvia (2)

Sylvia (2)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 18: Sylvia (2)

47 Min.Ab 6

Als Dr. Baker Sylvias Schwangerschaft feststellt, behauptet Klatschtante Mrs. Oleson sofort, das Kind sei von Albert. Da Sylvias Vater seine Tochter in einen anderen Staat bringen will, arbeitet und spart Albert, um Sylvia heiraten zu können. Dieser Gedanke gefällt Charles Ingalls überhaupt nicht. Als Sylvia verschwindet, glaubt ihr Vater, sie halte sich bei den Ingalls auf - und ist ebenfalls ziemlich wütend. Charles, Albert und Mr. Webb machen sich auf die Suche.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen