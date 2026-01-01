Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Hilfssheriff wider Willen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3
Hilfssheriff wider Willen

Hilfssheriff wider WillenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 3: Hilfssheriff wider Willen

47 Min.Ab 6

Der Witwer Jonathan Garvey und sein Sohn Andy wollen in Sleepy Eye ein Fuhrunternehmen aufbauen. Doch ihre Pläne für ein neues Leben werden von einer Bande krimineller Jugendlicher durchkreuzt, deren Anführer der bösartige Tim Mahoney ist. Weder sein Vater Arthur noch der Sheriff können den Jungen bändigen. Um dem Spuk ein Ende zu machen, akzeptiert Jonathan schließlich, wenn auch widerwillig, das Amt des Hilfssheriffs anzunehmen und die Bande zur Räson zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen